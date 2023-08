HQ

Spieler, die hoffen, in die sandbedeckte Welt von My Time at Sandrock einzutauchen, müssen sich etwas länger gedulden, da das Spiel vom 26. September auf den 2. November verschoben wurde.

In einer Erklärung stellte Entwickler Pathea Games fest, dass sich das Spiel verzögert hat, damit das Studio "besser sicherstellen kann, dass die Spielqualität Ihren Standards und Erwartungen entspricht".

Die vollständige Erklärung auf der Steam-Seite des Spiels finden Sie unten: