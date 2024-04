My Time at Sandrock fügt im Sommer plattformübergreifenden Koop-Modus hinzu

HQ

Das Triple-I-Initiative-Event am gestrigen Nachmittag hat das Gewissen der Spieler, die sich auf die Ankündigungen der Sommersaison freuen, sicherlich bis ins Mark erschüttert, indem es eine Vorschau auf einige der am meisten erwarteten Ankündigungen gab, wie z. B. Slay the Spire 2. Neben neuen Titeln nutzten die teilnehmenden Studios aber auch die Gelegenheit, um Updates zu einigen Titeln zu geben, die schon länger auf dem Markt sind.

Dies ist der Fall bei Pathea Games, den Machern von My Time at Portia und My Time at Sandrock, die angekündigt haben, dass der lang erwartete Online-Koop-Modus nun zwischen PC- und Konsolennutzern möglich sein wird (denkt daran, dass das Spiel für PC, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch verfügbar ist) und dass das Cross-Play-Update im Sommer erscheinen wird.

Wir liebten My Time at Sandrock, wie wir euch in unserem Test erzählt haben, und seit der Veröffentlichung der Vollversion wurde das Spiel in all seinen Versionen regelmäßig aktualisiert und verfeinert.

Was denkst du? Lust auf ein gemeinsames Abenteuer in Sandrock?