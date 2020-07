My Time At Portia pflügt sich auf iOS & Android

Die bezaubernde Farming-Simulation My Time At Portia wird zumindest in China mobil verfügbar sein. Das haben die Entwickler kürzlich auf der Spielekonferenz TapTap 2020 angekündigt, auf der eine Reihe von iOS- und Android-Titeln vorgestellt wurden. Es gab kein Veröffentlichungsdatum, aber die Vorregistrierung ist bereits auf TapTap (einer chinesischen Alternative zum App Store und Google Play) verfügbar geworden, deshalb vermuten wir, dass auch uns früher oder später etwas Ähnliches blühen könnte. Wie gesagt, eine Bestätigung ist das nicht, denn es ist fraglich, ob diese Version überhaupt global veröffentlicht wird oder nicht. Wir drücken trotzdem die grünen Daumen.

