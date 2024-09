My Time at Evershine: Erstes offiziell angekündigtes Spiel für die Switch 2

Wir erhalten immer mehr Berichte über Switch 2, eine Konsole, über die Nintendo versprochen hat, uns vor dem 1. April 2025 mehr zu erzählen. Wir wissen nicht, wann sie tatsächlich beabsichtigen, ihn zu enthüllen, aber erst gestern konnten wir Ihnen sagen, dass er Berichten zufolge zwei Bildschirme haben wird.

Nun kommt ein weiteres Lebenszeichen, dass die Konsole tatsächlich in relativ naher Zukunft auf dem Weg ist. Es geht um die Fortsetzung von My Time At Portia mit dem Namen My Time at Evershine, die nun der erste Titel ist, der offiziell auf dem Weg zur Switch 2 ist. In der Pressemitteilung heißt es:

"Pathea hat sich verpflichtet, My Time at Evershine auf PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 und zukünftigen Nintendo-Plattformen zu veröffentlichen, die noch angekündigt werden müssen."

Wir haben keine weiteren Details, aber wir wissen, dass auch kleinere Entwickler Zugang zu Entwicklungskits erhalten haben und hart daran arbeiten, Magie für Nintendos nächste Konsole zu schaffen.

Schaut euch unten den ersten Trailer zum Spiel an.

HQ

Danke Eurogamer