My Memory of Us jetzt auch für die Hosentasche

2018 hat uns das polnische Studio Juggler Games ein Anti-Kriegs-Drama namens My Memory of Us beschert, das eine abstrahierte Geschichte über Faschismus im zweiten Weltkrieg erzählt. Das heftige Thema wird durch die Interaktion zweier Kinder sehr weit heruntergedrosselt, es ist also keine Rohrstock-Lektüre über die Verbrechen unserer Vorväter. Den Titel hatten wir uns damals auf dem PC angeschaut und können daher auf eine eigene Kritik verweisen, in der ihr mehr über die simplen Spielmechaniken und die niedliche Aufmachung erfahrt. Seit dieser Woche steht My Memory of Us auch auf iOS-Geräten zur Verfügung, zum schmalen Preis von 5,49 Euro. Der Link zum App-Store verrät euch alles Weitere.