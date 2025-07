My Little Pony Live-Action-Film in Arbeit bei Amazon

Seit Barbie eine Milliarde Dollar eingespielt hat, scheinen neben Videospielfilmen auch Spielzeugfilme als der neue Weg angesehen zu werden, um in großen Studios Geld zu verdienen. The Studio von Apple TV+ mag diesen Wahnsinn parodiert haben, aber das hindert ihn nicht daran, Realität zu werden, denn wir hören jetzt von einem neuen My Little Pony-Film, der bei Amazon MGM in Arbeit ist.

My Little Pony, das 1982 als Spielzeugserie begann, hat seit seiner Markteinführung mehrere Zeichentrickserien und -filme produziert. Der letzte Film war My Little Pony - Eine neue Generation, der 2021 in die Kinos kam.

Laut Variety wird dies das erste Live-Action-Projekt für die IP sein. Der Film befindet sich derzeit in der Entwicklung, es steht noch kein Kreativteam dahinter. Der Film wird also nicht so bald in den Kinos zu sehen sein.

Damit wird die Strategie von Hasbro fortgesetzt, Filme und TV-Serien auf der Grundlage seiner vielen IPs zu produzieren. Von Dungeons & Dragons bis hin zu einer Neuinterpretation von Cluedo, kann man in naher Zukunft viele neue Filme aus Hasbros Schrank erwarten.