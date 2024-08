My Lady Jane wird nicht für eine zweite Staffel verlängert

HQ

Amazon s genreübergreifende historische Farce, Come Romance, Come Fantasy Adventure Show My Lady Jane war sowohl bei den Kritikern als auch beim Publikum beliebt, konnte aber in Bezug auf die Zuschauerzahlen keinen Durchbruch erzielen. Dies ist vermutlich der unglückliche Grund, warum das Unternehmen nicht beschlossen hat, die Serie um eine zweite Staffel zu verlängern.

Obwohl sie wenig Werbung erhielt und alle acht Episoden der ersten Staffel am 27. Juni dieses Jahres über Prime Video veröffentlicht wurden, liegt die Serie derzeit bei einer Kritikerbewertung von 94 % und einer Zuschauerbewertung von 79 % bei Rotten Tomatoes - überhaupt nicht schlecht, besonders für eine Serie, die ein etwas riskanter Pitch ist UND mit Giganten wie der dritten Staffel von Bridgerton konkurrierte.

Obwohl es eine leichte Ironie hat, dass der beliebte und witzige Erzähler der Serie die erste Staffel mit den Worten "Unsere Geschichte ist noch nicht vorbei" beendet, lässt die Serie ihre Charaktere an einem guten Ort, mit einem einigermaßen passenden Happy-End, was mehr ist, als man von vielen vielversprechenden, aber vorzeitig gestrichenen Streaming-Serien sagen kann.

Alles in allem, während Fans und diejenigen, die an My Lady Jane gearbeitet haben, zweifellos von den Neuigkeiten erschüttert sein werden, sollten diejenigen, die für die Erstellung verantwortlich sind, in der Lage sein, erhobenen Hauptes zu bleiben, und mit genug Aufschrei von Fans, man weiß ja nie - gibt es vielleicht nur Hoffnung auf weitere Geschichten von Lady Jane Grey, aber wenn genügend Leute das Prime Video -Team überzeugen können, ist es ihre Zeit wert (danke, Frist).