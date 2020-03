My Hero One's Justice 2 präsentiert fiese Bösewichte

Kai Chisaki, Tomura Shigaraki und Twice sind Schurken, die den Liebhabern des Manga/Anime My Hero Academia bekannt sein dürften. Bandai Namco präsentierte uns letzte Woche die Oberfieslinge als Teil ihrer laufenden Charaktervorstellung in einem kompakten Video. Der zweite Teil von My Hero One's Justice wird am 13. März dieses Jahres veröffentlicht und obwohl sich der erste Teil nicht sonderlich von gängigen japanischen Kampfspielen abgehoben hat, freuen wir uns auf den direkten Nachfolger. Vielleicht macht der ja eine bessere Figur?

