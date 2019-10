My Hero One's Justice 2 kloppt im ersten Gameplay-Trailer

Von My Hero One's Justice 2 gab es bislang nur einen ersten kurzen Teaser-Trailer, doch diese Woche hat Bandai Namco neues Gameplay-Material präsentiert. Das 3D-Kampfspiel wird die Ereignisse des Anime aufgreifen und soll am Ende von My Hero One's Justice (1) ansetzen. Dort stand für Deku und die UA High School einiges auf dem Spiel, deshalb müssen wir unsere Plus-Ultra-Anzeige im Spiel aufzufüllen und damit fiese Combos auslösen. Der bestehende Cast wird durch neue Charaktere wie Overhaul, Tamaki Amajiki, Nejire Hado, Mirio Togata, Mina Ashido und Minoru Mineta ergänzt. Wir können das Spiel nächstes Jahr auf PC, PS4, Switch und Xbox One erwarten.

