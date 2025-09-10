My Hero Academia Live-Action-Remake mit Wonder Woman, Argylle-Autor

Das Live-Action-Remake von Netflix: My Hero Academia macht die nächsten Schritte, denn das Unternehmen hat nun einen Autor für den kommenden Film unter Vertrag genommen. Jason Fuchs, bekannt für seine Zeit als Autor von Wonder Woman und Argylle, wurde mit der Entwicklung der Live-Action-Adaption von My Hero Academia beauftragt.

Laut The Hollywood Reporter schließt sich Fuchs Shinsuke Sato an, der das Projekt leiten wird und für seine Arbeit an anderen Manga-Adaptionen wie Bleach und Kingdom bekannt ist. Der Film ist nun schon seit einigen Jahren in Arbeit, und es kommt langsam eine stetige Entwicklung voran.

Fuchs' jüngstes Projekt ist IT: Welcome to Derry, eine Serie, die er mitkreiert hat und bei der er Co-Showrunner ist. Fuchs ist auch Schauspieler und hat unter anderem in La La Land, The Good Wife, The Passage mitgewirkt.

My Hero Academia ist eine der beliebtesten Anime- und Manga-Serien aller Zeiten. In einer Welt voller Individuen mit Superkräften folgt es einem Jungen, der ohne Kräfte geboren wird, während er versucht, der Held Nr. 1 zu werden.