My Friend Pedro mordet bald stilvoll auf PS4

Das herrlich brutale und dennoch poetisch-schöne Actionspiel My Friend Pedro vom Entwickler Dead Toast Entertainment könnte in Kürze auf der Playstation 4 erscheinen. Diese Informationen stammen aus einer aktuellen Bewertung der Website des europäischen Spielebewertungssystems PEGI, die dem Spiel eine Altersfreigabe ab 16 Jahren verpasst hat (die Warnhinweise implizieren blutige Gewalt und Schimpfwörter). Wann der Port womöglich veröffentlicht wird, ist aktuell nicht bekannt - diese Bestätigung hat nicht den gleichen Stellenwert, wie eine offizielle Ankündigung des Entwicklers oder des Publishers. My Friend Pedro steht bereits für PC, Nintendo Switch und Xbox One zur Verfügung.

