My Father Lied ist ein Point-and-Click-Adventure, das von der mesopotamischen Geschichte und H.P. Lovecraft inspiriert ist

Der Entwickler Lunar Games hat gerade eine Demo für seinen kommenden Point-and-Click-Adventure-Titel My Father Lied veröffentlicht. Dies ist ein unheimliches Spiel, das der Protagonistin Huda folgt, die sich mit dem Verschwinden ihres Vaters vor zwei Jahrzehnten befasst und schließlich auf ihrem Weg viel tiefere Geheimnisse und beunruhigende Wahrheiten entdeckt. Das Spiel ist von 7.000 Jahren mesopotamischer Geschichte inspiriert und hat auch verschiedene Lovecraft-Elemente, während es eine Mischung aus 2D- und 360-Grad-Grafik und Gameplay bietet.

Während die Demo für My Father Lied jetzt auf Steam zum Auschecken verfügbar ist, ist geplant, sie später in diesem Jahr auf Steam und iOS- und Android -Geräten zu veröffentlichen, obwohl ein festes Datum noch nicht bekannt gegeben wurde. Wir haben einen neuen Trailer für das Spiel, den ihr unten sehen könnt, und einige zusätzliche Informationen in Bezug auf eine Kickstarter -Kampagne, die gerade läuft.

Lunar Games ist auf der Suche nach Unterstützern, die das Spiel unterstützen, mit zusätzlichen Mitteln, die es dem Team ermöglichen, es schließlich sogar mit DLC-Inhalten namens My Father Promised zu unterstützen, die selbst neue Rätsel und Geheimnisse zum Lösen sowie zusätzliche Erzählungen zum Entpacken einführen werden. Unterstützer können als Tester Zugang zu dem Titel erhalten, eine physische Nachbildung des Spiels im Spiel erhalten, die als Royal Game of Ur bekannt ist, und sogar einen Gastauftritt im Spiel haben. Die vollständige Kickstarter-Kampagne können Sie hier sehen.