My Arcade produziert Mini-Konsole mit Contra für Weihnachtszeit

Der Hardware-Hersteller My Arcade hat eine Partnerschaft mit Konami geschlossen, die zur Produktion neuer Sammlerstücke für Contra-Fans führt. Das Retro-Franchise wird zu einem späteren Zeitpunkt (aber noch in diesem Jahr) mit zwei neuen Handheld-Konsolen ausgestattet. Das Unternehmen hat eine neue Technologie entwickelt, mit denen zwei Spieler ihre Geräte miteinander koppeln können, um zusammen im Koop zu spielen. Der sogenannte "Micro Player" verfügt über die ursprüngliche Arcade-Version von Contra, während auf dem "Pocket Player" auch die Arcade-Version von Super C läuft. Wie teuer die Geräte sind, haben wir nicht erfahren.