MXGP 2021 läuft im November auf PC und Konsole rund

Milestone wird den neuesten Eintrag der MXGP-Serie am 30. November auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series veröffentlichen. Genau wie die vorherigen Spiele der Reihe wird MXGP 2021 neben einem Mehrspielermodus auch eine Karriere beinhalten, in der angeblich über 100 Lizenzen bekannter Marken stecken. Auf euch wartet demzufolge jede Menge Werbung, die auf den Rennfahrern, den Motorrädern und den Rennstrecken klebt.

40 Fahrer aus dem MXGP- sowie dem MX2-Kader sollen eingespannt worden sein, damit die Echtzeit-Transfers, Verträge und In-Game-Herausforderungen real wirken. Ein Streckeneditor ist diesmal auch wieder mit dabei, falls ihr eure eigenen Kurse basteln wollt. Ansonsten werden sich die Fans vielleicht darüber freuen, dass MXGP 2021 vier Strecken aus alten Spielen zurückbringt. Die Karten Ottobiano (Italien), Ernée (Frankreich), León (Mexiko) und Agueda (Portugal) sind sowohl im Einzelspieler- als auch im Mehrspielermodus verfügbar.