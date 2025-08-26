Mutter sticht "versehentlich" mit 15 cm großem Messer in den Kopf der 3-jährigen Tochter und bringt sie dann ins Krankenhaus

HQ

Die neuesten Nachrichten über China . Eine schockierende Szene im Südwesten Chinas, als eine Dreijährige mit einem Obstmesser im Kopf in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Zeugen filmten, wie das Mädchen mit seiner Mutter die Notaufnahme betrat, und das Filmmaterial ging schnell online viral.

"Die Mutter des Kindes wechselte die Bettwäsche, als sie ein Laken schwang und ein Obstmesser in den Kopf ihrer Tochter fliegen ließ", so die South China Morning Post. Später berichteten die Mitarbeiter jedoch, dass sie es aufgehoben hatte, um ihre Tochter zu erschrecken, und versehentlich die Verletzung verursachte.

Da sie die Klinge zu Hause nicht entfernen konnte, brachte sie ihr Kind ins Krankenhaus, wo Chirurgen erfolgreich einen heiklen Eingriff durchführten. Das Mädchen befindet sich nun stabil unter Beobachtung, während die Behörden bestätigten, dass es sich bei dem Vorfall, der schnell online viral ging, um einen Unfall handelte.