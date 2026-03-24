Mutmaßliche Drohnenabstürze in Litauen nahe der belarussischen Grenze

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Litauen sagt, eine mutmaßliche Drohne sei in seinen Luftraum eingedrungen und in einen zugefrorenen See nahe der Grenze zu Belarus gestürzt, was eine Sicherheitsüberprüfung ausgelöst hat.

Laut der litauischen Armee soll Trümmer, die um ein Loch im Eis gefunden wurden, von der Drohne stammen. Vom nationalen Sender LRT veröffentlichte Aufnahmen zeigten ein summendes Geräusch, gefolgt von einer Explosion, bei der Fragmente in die Luft flogen.

Militärvertreter sagen, dass der wahrscheinlichste Ursprung der Drohne Belarus ist, angesichts der Nähe zur Absturzstelle, etwa 20 km von der Grenze entfernt. Allerdings wurden bisher keine Sprengstoffe am Tatort entdeckt.

Grenzübergang zwischen Belarus und Litauen // Shutterstock

Premierminister Inga Ruginienė hat eine Notfallsitzung der nationalen Sicherheitskommission einberufen, um die Lage zu bewerten.

Der Vorfall verstärkt die wachsenden Spannungen in der Region. Litauen, ein NATO-Mitglied, hat zuvor nach ähnlichen Drohnenangriffen im Jahr 2025 verstärkte Luftabwehrmaßnahmen beantragt.

Die Ursache dieses Vorfalls wird weiterhin untersucht.