Mutmaßliche Drohnen über dem französischen Militärnachrichtenstützpunkt gesichtet

HQ

Die französische Luft- und Raumfahrtwaffe hat gerade berichtet, dass in drei Nächten letzten Monat mutmaßliche Drohnen über dem Militärnachrichtenstützpunkt Creil in Nordfrankreich gesichtet wurden, was die jüngsten möglichen Eingriffe auf sensible Standorte im Land markiert.

Die ersten Sichtungen fanden am 26. November statt, als eine Einheit auf die Drohnen reagierte, wobei ein spezialisierter Hubschrauber erst nach dem Abflug der Objekte eintraf. Wetterbedingungen erschwerten es zu bestätigen, ob ähnliche Sichtungen am 28. und 30. November Drohnen oder Verkehrsflugzeuge betrafen.

Jede Verbindung zu ausländischen Provokationen ist "verfrüht"

Oberst Thomas Bardin, der die Creil-Basis befehligt, betonte, dass die Anlage weiterhin voll funktionsfähig sei und keine Schäden gemeldet wurden. Eine Untersuchung läuft, obwohl Beamte sagten, jegliche Verbindung zu ausländischen Provokationen sei "verfrüht".

Die Drohnenaktivität folgt auf jüngste mutmaßliche Überflüge auf Frankreichs Atlantik-Atom-U-Boot-Basis. Europäische Führungspersönlichkeiten haben solche Vorfälle auf dem Kontinent als "hybride Kriegsführung" bezeichnet, an der Russland regelmäßig eine Beteiligung bestritt.