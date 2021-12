Mutige Beta-Tester dürfen Endlos-Modus von Inscryption testen

HQ

Inscryption wird zu einem noch unbekannten Zeitpunkt in Zukunft mit dem sogenannten "Kaycee's Mod" aktualisiert, der im Rahmen eines kostenlosen Updates in das Spiel gelangt. Das Deckbau-Roguelite von Daniel Mullins Games bekommt auf diese Weise einen Endlos-Modus, der den ersten Abschnitt des Spiels ("Leshy's Cabin") mit zunehmend herausfordernden Begegnungen bestückt. In einem Beitrag des Entwicklers erfahren wir, dass neben diesem neuen Spielmodus zwei weitere neue Karten, verschiedene Änderungen an der Spielbalance, zwei neue Gegenstände und ein herausfordernder Bosskampf für erfahrene Spieler hinzugefügt werden.

Obwohl das Update noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum hat, befindet es sich derzeit bereits in einer Beta-Phase und ihr könnt euch die Inhalte sogar selbst anschauen. Jeder, der das Spiel besitzt, kann den Code "givemeascensionmode" im Beta-Reiter (im Eigenschaftenbereich von Inscryption) auf Steam eingeben, um den neuen Spielmodus freizuschalten und auszuprobieren. Nachdem die neuen Inhalte installiert wurden, müsst ihr im Hauptmenü nur noch "Shift+K+M" drücken, um den Modus zu starten. Da es möglicherweise zu unerwarteten Fehlern kommen kann, solltet ihr eure Speicherdatei manuell sichern.