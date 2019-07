Mutant Year Zero: Neuer Trailer zeigt feurigen Elch Big Kahn aus Seeds of Evil

Funcom und die Entwickler The Bearded Ladies haben ein neues Video für Seeds of Evil veröffentlicht, die kommende Erweiterung von Mutant Year Zero: Road to Eden. Im DLC werden wir auf einige Neuerungen treffen, eine davon ist der Elch Big Khan. Dieser hitzige Zeitgenosse hat einzigartige Mutationen, mit denen er einen Ground Pound einsetzen kann oder Feuer speit. Dank der Fähigkeit Flame Puke lässt er nahe Feinde in Flammen aufgehen, was sich in engen Situationen als äußerst sinnvoll erweisen dürfte. Die Erweiterung Seeds of Evil setzt dort an, wo das Hauptspiel endete und wird am 30. Juli zum Preis von 15 Euro auf PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen.

You watching Werbung