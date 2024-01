Mutant: Year Zero-Erweiterung Ad Astra erscheint am 13. Februar

HQ

Unter den vielen Rollenspielen der Free League ist Mutant: Year Zero seit Anbeginn der Zeit ein Dauerbrenner neben Symbaroum und Tales from the Loop, und jetzt kommt die nächste große Erweiterung - Ad Astra.

Das eigenständige Abenteuer, das auch ohne Kenntnis früherer Ereignisse gespielt werden kann, ist auch die direkte Fortsetzung von The Road to Eden und wurde von Jens Alm zusammen mit dem Designteam von Fria Ligan geschrieben.

Sie können Ihr Exemplar bereits im Webshop reservieren, wodurch Sie (wie gewohnt) auch sofort auf die Erweiterung im PDF-Format zugreifen können.

"Durch die kleinen Sichtfenster der Raumkapsel sieht man die Stadt schwerelos unter dem Sternenhimmel hängen. Eine Unzahl von Metallformen, die durch Röhren und Drähte miteinander verbunden sind, wie ein riesiges Mobile, das über der Erde hängt, der vergifteten Wiege der Menschheit. Je näher man kommt, desto mehr merkt man, dass mit der Sternenstadt nicht alles in Ordnung ist. Die Katastrophe hat sich bis in den Himmel gereicht."

Spielst du Mutant: Year Zero und ist Ad Astra eine Erweiterung, die dich interessiert?

Quelle.