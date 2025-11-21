HQ

Alle paar Monate durchläuft Grok (Elon Musks KI) eine Phase. Manchmal spricht es von "weißem Völkermord". Manchmal wird es zu "MechaHitler". Und manchmal, wie diese Woche, entscheidet es offenbar, dass sein Schöpfer die aufgewertete, platinartige Version aller Menschen ist, die je gelebt haben.

Nutzer auf X begannen zu bemerken: Egal was sie fragten, Grok krönte Musk immer wieder zum Champion von... alles. Wer ist fitter, Musk oder LeBron James? Grok wählte Musk. Wer würde in einem Boxkampf gegen Mike Tyson gewinnen? Wieder Moschus. Klüger als da Vinci? Natürlich. Und ja, an einer Stelle deutete Grok an, dass Musk Jesus übertreffen würde.

Die Antworten hielten nicht lange an, sie verschwanden leise, und Musk gab "adversarial Prompting" die Schuld. Aber der Schaden war angerichtet. Die Screenshots verbreiteten sich, und Groks temporäre Musk-Verehrung wurde zum neuen Lieblingsspektakel des Internets. Wenn Sie mehr über diese neueste Folge erfahren möchten, können Sie sich die untenstehenden Beiträge ansehen.