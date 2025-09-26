Musk wirft Altmans OpenAI in neuer Klage den Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen vor

HQ

Die angespannte Beziehung zwischen Musk und Altman ist kein Geheimnis. Jetzt hat Musks KI-Unternehmen rechtliche Schritte gegen OpenAI eingeleitet und behauptet, das Unternehmen stelle systematisch ehemalige xAI-Mitarbeiter ein, um auf vertrauliche Informationen zuzugreifen. In der Klage wird behauptet, OpenAI suche nach unfairen Vorteilen bei der KI-Entwicklung, indem es auf Mitarbeiter abziele, die über die Technologien und Betriebsstrategien von xAI Bescheid wüssten. Ein Streit, der auch die anhaltenden Spannungen zwischen Musk und Altman widerspiegelt, die auf ihre frühe Zusammenarbeit und Musks Ausstieg bei OpenAI zurückgehen. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!