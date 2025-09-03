Musk verschiebt Teslas Zukunft in Richtung humanoider Roboter

HQ

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Es fing mit Autos an... Jetzt fordert Elon Musk die Anleger auf, über die schwächelnden Autoverkäufe von Tesla hinwegzusehen und sich stattdessen auf das humanoide Roboterprojekt des Unternehmens, Optimus, zu konzentrieren.

In einem Beitrag auf X am Montag deutete der CEO an, dass der größte Teil des zukünftigen Wertes von Tesla aus diesen Maschinen stammen wird, die sich noch in der Entwicklung befinden, aber als Mehrzweckhelfer gedacht sind, von der Fabrikarbeit bis zur häuslichen Pflege. "~80% des Wertes von Tesla wird Optimus sein."

Während Tesla dem Druck billigerer chinesischer Elektrofahrzeuge ausgesetzt ist, argumentiert Musk weiterhin, dass die Expertise des Unternehmens in der realen KI ihm einen Vorteil verschaffen wird. Im Moment bleibt Optimus ein Versprechen, aber eines, auf dem Musk besteht, wird das nächste Kapitel von Tesla definieren.

