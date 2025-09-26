Musk hat gerade Grok für 42 Cent an die US-Regierung verkauft

HQ

Elon Musks xAI hat sich einen Regierungsauftrag über die Lieferung seines Grok-Modells zu einem symbolischen Preis gesichert, ein Schritt, der es neben den Hauptkonkurrenten in Washingtons Rennen um die Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz positioniert. Die Vereinbarung, die länger läuft als die mit anderen Anbietern unterzeichneten, signalisiert nicht nur einen stärkeren Wettbewerb bei der Beschaffung von KI auf Bundesebene, sondern deutet auch darauf hin, dass sich die Beziehungen zwischen Musk und Trump nach monatelangen öffentlichen Auseinandersetzungen verbessern. Während Grok in der Vergangenheit wegen Kontroversen in die Kritik geraten ist, verschafft der Deal Musk eine seltene Zustimmung in der Hauptstadt und könnte sein Ansehen gegenüber OpenAI, Anthropic, Google und Meta sowohl in der politischen als auch in der kommerziellen Arena stärken. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!