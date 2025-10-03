Gamereactor

  •   Deutsch

Einloggen
Gamereactor
Weltnachrichten

Musk fordert seine Follower auf, Netflix wegen Trans-Cartoons abzusetzen

Musk nimmt den Streaming-Riesen wegen eines Clips aus Dead End: Paranormal Park ins Visier.

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit machten die Nachrichten über Jimmy Kimmel und Disney-Absagen Schlagzeilen. Jetzt machen Elon Musk und Netflix Schlagzeilen, nachdem Musk seine Follower ermutigt hat, ihre Netflix-Abonnements zu kündigen, und Bedenken hinsichtlich der Aufnahme von LGBTQ+-Charakteren in Inhalte anführt, die sich an Kinder richten. Die erneute Gegenreaktion folgt auf einen wieder aufgetauchten Clip aus Dead End: Paranormal Park, in dem eine Figur ihre Transgender-Identität preisgibt. Musk hat wiederholt Beiträge geteilt, in denen Netflix als "Woke-Agenda" bezeichnet wird, was zu Debatten in den sozialen Medien führt. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich in den folgenden Beiträgen tun. Was halten Sie davon?

Tagged als:

WeltnachrichtenUSA


Lädt nächsten Inhalt