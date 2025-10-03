Musk fordert seine Follower auf, Netflix wegen Trans-Cartoons abzusetzen

HQ

Vor nicht allzu langer Zeit machten die Nachrichten über Jimmy Kimmel und Disney-Absagen Schlagzeilen. Jetzt machen Elon Musk und Netflix Schlagzeilen, nachdem Musk seine Follower ermutigt hat, ihre Netflix-Abonnements zu kündigen, und Bedenken hinsichtlich der Aufnahme von LGBTQ+-Charakteren in Inhalte anführt, die sich an Kinder richten. Die erneute Gegenreaktion folgt auf einen wieder aufgetauchten Clip aus Dead End: Paranormal Park, in dem eine Figur ihre Transgender-Identität preisgibt. Musk hat wiederholt Beiträge geteilt, in denen Netflix als "Woke-Agenda" bezeichnet wird, was zu Debatten in den sozialen Medien führt. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich in den folgenden Beiträgen tun. Was halten Sie davon?