Musk drückt sein Bedauern über die jüngsten Posts über Trump aus

Die neuesten Nachrichten über die Vereinigten Staaten . Am Mittwoch räumte Elon Musk ein, dass mehrere seiner Social-Media-Posts über den US-Präsidenten Donald Trump "zu weit" gingen, was nach einem erbitterten öffentlichen Schlagabtausch in der vergangenen Woche eine Verschiebung hin zum Abbau der Spannungen bedeutet.



Die Auseinandersetzung, bei der Musk Trumps Steuer- und Ausgabengesetz scharf kritisierte, führte zu einem starken Rückgang des Marktwerts von Tesla, obwohl sich die Aktien seitdem erholt haben. Musks versöhnliche Botschaft deutet auf den Wunsch hin, Zäune zu kitten und sich auf den Schutz seiner Geschäftsvorhaben zu konzentrieren.