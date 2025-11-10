Musk wird gerufen, um Chinas Shenzhou-20-Besatzung zu helfen, nachdem er von Weltraumschrott getroffen wurde

HQ

Die chinesische Shenzhou-20-Besatzung bleibt auf der Raumstation Tiangong, nachdem vermuteter Weltraumschrott ihr Rückkehrschiff getroffen hat, was nun zu Online-Aufrufen an SpaceX und Elon Musk führt, einzugreifen. Die drei Astronauten, Chen Dong, Chen Zhongrui und Wang Jie, sollten diesen Monat zurückkehren, aber die Ingenieure sind noch dabei, den Schaden zu begutachten.

Technische und politische Hemmnisse

Eine Rettung durch den Crew Dragon ist unwahrscheinlich. SpaceX hat kein Standby-Raumschiff, bevorstehende Missionen sind bis ins Jahr 2026 gebucht, und das Andocksystem von Tiangong ist nicht mit Dragon-Hardware kompatibel. Auch ein Transfer zum Weltraumspaziergang ist aufgrund von Inkompatibilitäten des Anzugs nicht möglich.

China könnte Shenzhou-22 stattdessen vorzeitig starten, da die Besatzung keiner unmittelbaren Gefahr ausgesetzt ist und Tiangong nicht mehr als drei Astronauten langfristig unterstützen kann. Ein Vorfall, der die wachsende Besorgnis über Weltraumschrott und den Mangel an standardisierten Systemen für behördenübergreifende Rettungseinsätze unterstreicht.