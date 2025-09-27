Musk, der Trump beschuldigte, in den Epstein-Akten zu sein, bestreitet die Behauptungen, nachdem er darin aufgetaucht war

HQ

Gerade enthüllt. Die Demokraten haben bisher unveröffentlichte Dokumente aus der Jeffrey-Epstein-Untersuchung veröffentlicht, die sich auf Elon Musk beziehen. Nun hat Elon Musk diese Berichte zurückgewiesen. In den Aufzeichnungen ist eine mögliche Reise von Musk auf Epsteins Privatinsel vermerkt, obwohl unklar ist, ob sie jemals stattgefunden hat. Musk bezeichnete die Behauptungen in Bezug auf X als falsch, während er weiterhin politische Persönlichkeiten dafür kritisierte, dass sie Epstein-bezogene Dateien zurückhielten. Die Dokumente beziehen sich auch auf andere hochkarätige Persönlichkeiten, darunter Bill Gates. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie die neu veröffentlichten Dokumente natürlich über den folgenden Link lesen. Go!