Musiker Travis Scott performt am Wochenende in Fortnite

Fortnite ist nicht nur ein Battle-Royale-Actionspiel für eine insgesamt junge Zielgruppe, es ist auch eine gewaltige Werbeplattform. Die hohe Reichweite des Spiels können Marken und Künstler nutzen, um verschiedene Crossover und Events zu buchen, was von den Entwicklern entsprechend aufgezogen wird. Da es momentan keine Anzeichen einer baldigen Verlangsamung der Coronavirus-Pandemie gibt, müssen sich Musiker und Entertainer nach alternativen Festival- und Konzertmöglichkeiten umschauen und dafür bietet Fortnite offenbar die richtige Bühne.

Eine situative Lösung erstellt Epic Games in Zusammenarbeit mit dem Musiker und Plattenproduzenten Travis Scott vor, der am kommenden Wochenende im Spiel eine "virtuelle Live-Show" veranstaltet. Vom 24. bis zum 25. April können Spieler am Event "Astronomical" teilnehmen und neben der Weltpremiere eines neuen Songs eine "musikalische Reise", so jedenfalls der Werbetext.

Unten haben wir euch die entsprechenden Zeitslots aufgelistet, je 30 Minuten vor Beginn der Show dürfen Spieler die Server fluten. Teilnehmer erhalten von Travis Scott inspirierte kosmetische Artikel, wie Outfits und Emotes, sowie zwei Ladebildschirme und einen Gleiter (mehr Infos dazu gibt es im Epic-Blog).