Musikalisches Episodenabenteuer We Are OFK tritt nächstes Jahr auf Playstation und PC auf

Am Abend wurde ein musikalisches Episodenabenteuer namens We Are OFK vorgestellt. Das Studio "Team OFK" lässt uns am Leben von vier Freunden teilhaben, die zusammen eine Band gegründet haben. In fünf Episoden begleiten wir die jungen Musiker dabei, wie sie sich in der Künstlerszene von Los Angeles einen Namen machen. Der sympathische Enthüllungs-Trailer, der auf der State of Play demonstriert wurde, erlaubt einen ersten Einblick in das Gameplay, das We Are OFK bietet.

Spielerisch handelt sich es sich hierbei um ein episodisches Adventure, in dem man mit Freunden chattet, Partys feiert, flirtet, an alltäglichen Problemen verzweifelt und Dialogen lauscht. Jede der fünf Episoden enthält ein interaktives Musikvideo mit Originalsongs der Bandmitglieder und ihren jeweiligen Synchronsprechern. Um sicherzustellen, dass sich die Charaktere charismatisch anfühlen, hat Team OFK eine vielversprechende Besetzung engagiert, darunter Ally Maki (Toy Story), Greg Chun (Squid Game) und Yuri Lowenthal (Spider-Man). We Are OFK soll 2022 auf PC, PS4 und PS5 auftreten.