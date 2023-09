Musik und Rhythmus spielen eine große Rolle in Lies of P

HQ

Lies of P enthält einige unglaubliche Umgebungen, und Krat scheint ein visueller Leckerbissen zu sein, in dem wir es kaum erwarten können, uns zu verlieren, wenn das Spiel veröffentlicht wird. Es geht jedoch nicht nur darum, was wir in diesem Soulslike sehen, und auch die Musik spielt eine große Rolle.

Im Gespräch mit Game Director Jiwon Choi auf der Gamescom haben wir darüber gesprochen, dass der Fokus im Gameplay auf dem Rhythmus liegt und dass die Entwickler das Gefühl haben wollen, dass man beim Spielen seine Augen und Ohren einsetzen muss, um die Kämpfe richtig hinzubekommen.

"Bei der Entwicklung waren Audio und Ton in der Entwicklungsphase genauso wichtig wie das Visuelle", so Choi. "Auch der Rhythmus verändert die Art und Weise, wie man spielt. Wenn du ein paar einfache Monster siehst und das kommt direkt nach harten Monstern und dann wieder einfachen Monstern. Es geht also darum, die Spannung und den Rhythmus für die Spieler aufrechtzuerhalten, um das Spiel nicht zu verlieren.

Wenn ihr euch also unsere Trailer anseht, könnt ihr die ganze Musik und den Sound sehen, den Rhythmus, auf den wir uns bei diesem Spiel konzentriert haben. So werden Sie all die Rhythmen, den Sound und die Musik genießen können, in die wir harte Arbeit gesteckt haben."

Abgesehen davon, dass wir nur über den Rhythmus des Spiels gesprochen haben, haben wir in unserem Interview, das ihr euch unten ansehen könnt, auch über den Schwierigkeitsgrad, den visuellen Stil und mehr gesprochen.