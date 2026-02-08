Musashi Miyamoto wird in Netflix' Baki-Dou: The Invincible Samurai zum Untergrundkämpfer

Suchen Sie nach einem neuen Anime-Fix, der Sie durch die dunklen und trüben Februarabende bringt? Falls ja, hat Netflix etwas in Planung, denn später in diesem Monat wird der Streamer die actiongeladene Serie Baki-Dou: The Invincible Samurai präsentieren.

Dies ist eine Serie, die dem legendären Krieger Musashi Miyamoto folgt, wie er einen unterirdischen Kampfring betritt, um den ultimativen Krafttest zu erleben. Diese Kampfarena ist eine waffenfreie Zone, was bedeutet, dass alle Kämpfe nur Nahkampf sind, und das führt dazu, dass Miyamoto eine Kämpfe nach der anderen gegen tödliche Gegner aus allen Bereichen der japanischen Kultur und des Lebens antreten muss.

Die Zusammenfassung der Show erklärt: "Musashi Miyamoto – das ultimative Symbol der Stärke – steigt in eine unterirdische Kampfarena hinab, in der der Einsatz von Waffen erlaubt ist. Untergrundkämpfer, darunter Doppo Orochi, Goki Shibukawa und Sea King Retsu, treten nacheinander gegen Musashi und seine gottgleiche Stärke an. Es ist Schwert gegen Faust in den herzzerreißendsten und tödlichsten Kämpfen bisher, bei denen Niederlage den sicheren Tod bedeutet. Seien Sie bereit, von Baki und den anderen Untergrundkämpfern überwältigt zu werden, wenn sie mutig diesen neuen Kampf antreten, um den stärksten Kämpfer der Menschheitsgeschichte zu bestimmen."

Baki-Dou: The Invincible Samurai startet am 26. Februar auf Netflix, und unten können Sie den Trailer der Serie sehen.