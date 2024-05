Murky Divers stellt die Frage, was wäre, wenn Sie Lethal Company und Subnautica kombinieren würden

Erkundest du immer noch die Galaxie und versuchst, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, indem du auf feindlichen Welten in Lethal Company nach Schrott suchst? Nein? Vielleicht steckst du stattdessen auf einem reinen Wasserplaneten in Subnautica fest? Nun, unabhängig davon, was du in letzter Zeit gespielt hast, hast du jemals darüber nachgedacht, wie das theoretische Liebeskind von Lethal Company und Subnautica aussehen würde? Dann haben wir genau das richtige Spiel für Sie.

Entwickler Embers hat gerade einen ersten Blick auf seinen kommenden Koop-Comedy-Horror-Titel Murky Divers geworfen, ein Spiel, das die Spieler vor die Aufgabe stellt, gefährliche verlassene Wracks zu erkunden und alle Beweise für zwielichtige Experimente zu zerstören, mit denen dein Labor letztendlich in Verbindung gebracht werden könnte. Zugegeben, es ist nicht so einfach, wie das klingen mag, denn eine ganze Reihe tödlicher Fallen und Monster stehen zwischen dir und deinem Ziel.

Unnötig zu erwähnen, dass Murky Divers ein großartiger nächster Schritt für jeden ist, der über die Brutalität von Lethal Company hinausgehen möchte. Obwohl das Spiel gerade erst enthüllt wurde, ist Embers fast bereit, es in die Hände der Spieler zu legen, da der Entwickler bestätigt hat, dass Murky Divers am 19. Juni auf dem PC erscheinen wird. Schauen Sie sich den Enthüllungstrailer unten an, um zu sehen, ob dieses Spiel etwas für Sie ist.

