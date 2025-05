Murderbot: Staffel 1

HQ

In vielerlei Hinsicht wirkt Murderbot wie eine der ungewöhnlichsten und am wenigsten typischen Apple TV+ -Produktionen, die ich seit langem gesehen habe. Es ist vielleicht zu üblich geworden, dass Streamer ernsthaftere Dramen oder Thriller oder sogar geerdetere Komödien debütieren, selbst wenn sie sehr satirisch sein können. Severance, Your Friends & Neighbors, Slow Horses, Silo, The Studio, Bad Sisters... Alle diese Serien nehmen sich selbst ziemlich ernst und das liegt daran, dass Murderbot ein bisschen fehl am Platz wirkt.

Aber fehl am Platz zu sein, bedeutet nicht, dass es schlecht ist. Im Gegenteil, Murderbot ist eigentlich ziemlich erfrischend (und urkomisch metaphorisch), da es sich um eine kürzere und albernere Comedy-Serie handelt, die sich um einen empfindungsfähigen Sicherheitsandroiden dreht, der bei dem Versuch, eine Gruppe von Wissenschaftlern zu beschützen, gegen den menschlichen Zustand und die Emotionen kämpfen muss und dabei typischerweise Trost in schrecklichen kosmischen Seifenopern findet. Es ist eine satirische Serie, in der manchmal der menschlichste Teil der größeren Geschichte der synthetische Roboter ist, der von Alexander Skarsgård gespielt wird und über die menschliche Erfahrung, das Verständnis und die Kommunikationsfähigkeiten eines Kleinkindes verfügt.

Wenn du jemals Bridgit Jones gesehen hast - ja, das mag wie ein unorthodoxer Vergleich erscheinen, ist es aber wirklich nicht - Murderbot folgt einem ähnlichen Aufbau, bei dem sich die Geschichte, die Dialoge und die Erzählung so entwirren, wie du es erwarten würdest, aber auf dem Weg, wenn die Dinge passieren, wird Skarsgårds Murderbot Charakter routinemäßig eingreifen und sarkastische Kommentare und Beobachtungen in der vierten Wand liefern, die im Grunde jede Notwendigkeit einer Exposition überflüssig machen. Wenn Murderbot sich unwohl fühlen soll, weil einer der Wissenschaftler es bittet, Augenkontakt herzustellen, wird er sich zu Wort melden und Ihnen sagen, dass, wenn etwas Unerwartetes und Seltsames passiert, er erklären wird, dass Sie so fühlen sollen, und wenn jemand etwas tut, das er nicht mag, wird er erwähnen, dass diese Person ein Idiot oder ähnliches ist. Es ist im Grunde ein laufender Kommentar, wie man ihn manchmal in Bridgit Jones sieht, nur dass in dieser Serie anstelle einer charismatischen Frau, die in einer Dreiecksbeziehung gefangen ist, der Fokus auf einen emotionslosen und oft konfliktreichen Roboter gelegt wird.

Doch wie konnte es so weit kommen? Die allgemeine Prämisse dieser Serie ist, dass alles in einer satirischen Welt spielt, mit der The Outer Worlds Fans vertraut sein werden. Ein Konzern betreibt einen riesigen Teil des Weltraums und misshandelt im Grunde jeden innerhalb seiner Grenzen, einschließlich der Sicherheitsroboter (SecBots ), die zum Schutz von Menschen auf fernen Planeten eingesetzt werden. Einer dieser Bots, Murderbot, wie er sich selbst nennt, beschließt, die Inhibitor-Software zu hacken und zu überwinden, die ihn dazu bringt, menschlichen Befehlen zu gehorchen, und nun hat er einen freien Willen. Der Haken an der Sache ist, dass, wenn das Unternehmen dies entdeckt, es eingeschmolzen und zerstört wird, also stellt es sich dumm und verhält sich weiterhin wie eine gehorsame Drohne, bis eines Tages etwas dazu führt, dass es sich ungewöhnlich verhält und seine derzeitige Gruppe von Wissenschaftler-"Kunden" dazu bringt, seine Wahrheit zu erfahren. Von hier aus stolpert die Gruppe über alle möglichen anderen beängstigenden Entdeckungen auf einem fernen Planeten, auf dem Verschwörungen, Mordkomplotte, zwischenmenschliche Beziehungsdynamiken und vieles mehr in Frage gestellt werden.

Die Handlung und Prämisse ist eigentlich wunderbar und sehr faszinierend zu verfolgen. Jede Episode ist mit einer Dauer von etwa 23 Minuten in der Regel recht kurz, was bedeutet, dass das Tempo schnell, aber ausgewogen sein muss, um effektiv von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. Dies wird erreicht, und was Murderbot bietet, ist eine Reihe von Episoden, in denen du ständig mit neuen Enthüllungen und Wendungen überrascht wirst, auch wenn sie nicht meisterhaft gestaltet und so gestaltet sind, dass sie dich völlig unvorbereitet treffen. Es gibt ein geringes Maß an Spannung in jeder Episode und auch im übergreifenden Erzählstrang, in dem man ständig Fragen stellt und sich fragt, wie sich die Ereignisse so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben. Es ist nicht so effektiv und beunruhigend, wie es so etwas wie Silo oder sogar Slow Horses sein kann, aber es ist vorhanden und es funktioniert.

Die Besetzung ist in Ordnung und die Charaktere sind eigentlich nicht so einprägsam. Abgesehen von Skarsgårds Titelrolle, David Dastmalchians Gurathin und Noma Dumezweni's Dr. Mensah hinterlässt der Rest der Crew einen mittelmäßigen Eindruck auf den Zuschauer, wobei die satirischen Sitcom-Charaktere unter der Leitung von John Cho einen größeren Eindruck hinterlassen. Aber das ist insgesamt in Ordnung, weil Murderbot Apple TV+ wie jede andere -Produktion hervorragende Produktionswerte, Set-Design, Kinematografie und sogar den Einsatz von Spezialeffekten hat.

Murderbot hat vielleicht nicht die raffinierte erzählerische Note von Severance, den unvergleichlichen Humor von The Studio oder den Nervenkitzel von Slow Horses, aber es geht gut mit jedem Element seines größeren Ganzen um, was es zu einem unterhaltsamen und verdaulichen Film macht. Wenn man bedenkt, dass es sich um ein recht kurzes Fernsehen handelt, das für die Standards von Apple TV+ ziemlich kurz ist und ein wenig unorthodox für das, was wir normalerweise von dem Streaming-Dienst sehen, ist es absolut einen Blick wert, zumal Sie der Show nur etwa 20 Minuten pro Woche widmen werden. Sie werden auf jeden Fall ziemlich angenehm überrascht sein von dem, was die Schöpfer Chris und Paul Weitz auf den Tisch gebracht haben.