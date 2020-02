Murder by Numbers rätselt im März mit sprechendem Roboter

Murder by Numbers ist ein skurriles Puzzle-Abenteuer, in dem die Spieler die Rolle der TV-Detektivin Honor Mizrahi übernehmen. Sie versucht in Los Angeles im Jahr 1996 das Rätsel um mehrere seltsame Todesfälle zu lösen, in einem davon wird sie selbst als Verdächtige geahndet. An unserer Seite gibt es einen ulkigen Roboter-Sidekick namens SCOUT, Entwickler Mediatonic nennt ihn ein "Emoji-Roboter-Genie". Unser Kumpel hilft uns dabei, Charaktere zu befragen und Rätsel zu lösen.

Ed Fear, der Autor und Designer von Hatoful Boyfriend, Swords of Ditto und Heavenstrike Rivals, hat die Geschichte erarbeitet. Hatoful-Boyfriend-Designer Hato Moa ist mit seinen Zeichnungen dabei, der Neunzigerjahre-Soundtrack stammt von Masakazu Sugimori (Phoenix Wright: Ace Attorney). Ausgefallen dürfte es bei dieser Kombination definitiv werden, einen Eindruck davon erhaltet ihm im unteren Trailer. Murder by Numbers startet am 5. März auf Nintendo Switch und wird ab dem 6. März bei Steam erscheinen. Frühbucherrabatte sind auf beiden Plattformen erhältlich.