Muramasa: Revenant Blades für Switch 2, PS5 und PC bedeutet die heiß ersehnte Rückkehr des Vanillaware-Meisterwerks

Vanillaware dreht sich ganz um handgemalte RPG-Meisterwerke. Und nachdem ich moderne Versionen von Dragon's Crown und Odin Sphere bekommen hatte und viele mit 13 Sentinels: Aegis Rim vor ein paar Jahren umgehauen hatte, stellten sich alle dieselbe Frage: Wo ist Muramasa? Das ursprüngliche Muramasa: The Demon Blade war vor 20 Jahren eines der besten Spiele für Wii und PS Vita, aber aufgrund von Lizenzproblemen war es nirgends zu sehen. Jetzt ist es zurück und wiedergeboren.

Die verwirrende Ankündigung während des Nintendo Direct zeigte kurz einen Muramasa: Rebirth-Titel, dann das offizielle Muramasa: Revenant Blades (Oboromuramasa Kaikitan) Logo für eine Veröffentlichung Anfang 2027. Wir wissen jetzt, dass es sich um ein verbessertes Remaster des beliebten Originals handelt, bei dem das Protagonistenduo Kisuke und Momohime sich erneut zu Okoi, Arashimaru, Rajaki und weiteren gesellt, damit moderne Zuschauer das gefeierte 2D-Action-RPG genießen können.

Bisher ist es die Überraschung des Tages, da diese Rückkehr in letzter Zeit unmöglich schien und auch daran liegt, dass es nicht nur auf der Nintendo Switch 2, sondern auch auf der PlayStation 5 und, überraschenderweise, auf dem PC über Steam erscheinen wird.