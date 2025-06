Mundfish sorgt mit der Enthüllung von The Cube für einen Doppelschlag beim Summer Game Fest

Mundfish hat mit seinem Erscheinen bei Summer Game Fest in diesem Jahr vielleicht einige überrascht, als es auftauchte und enthüllte, dass eine Fortsetzung von Atomic Heart in Arbeit ist. Aber der Entwickler hat mit seiner Folgeankündigung definitiv viele Leute überrascht.

Der Entwickler hat tatsächlich zwei Projekte, die in der Atomic Universe angesiedelt sind, in Produktion, da auch ein Spiel namens The Cube auf dem Weg ist. Dies ist ein MMORPG, das auf einem riesigen und rotierenden Würfel basiert, und es gibt sogar ein paar Überschneidungen zu den Kernspielen Atomic Heart, mit bekannten Gesichtern, die einen Auftritt haben.

Wir wissen noch nicht, wann The Cube erscheinen wird, aber wir wissen, dass es irgendwann auf PC und "Konsolen" erscheinen wird. Schauen Sie sich den Ankündigungstrailer unten an.