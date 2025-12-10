Mumintroll: Winter's Warmth hat jetzt eine spielbare Demo auf dem PC

Gestern hatten wir die Chance, euch noch mehr über das kommende familienfreundliche Abenteuerspiel Moomintroll: Winter's Warmth zu erzählen, alles im Rahmen des Auftritts des Titels im Wholesome Snack Showcase. Jetzt, einen Tag später, können wir darauf aufbauen und eine Ankündigung angeben, die sich darum dreht, dass das Spiel eine Demo auf dem PC erhält.

Während Day of the Devs wurde von Hyper Games enthüllt, dass Fans nun zu Steam strömen können, um eine Demo von Moomintroll: Winter's Warmth zu erleben, und das alles ab genau diesem Moment. Die Demo selbst verspricht insgesamt etwa 15 Minuten Spielzeit zu bieten, was sie zu einem großartigen Ort macht, um einen Vorgeschmack auf das vollständige Angebot 2026 zu bekommen, wenn das Projekt komplett auf PC und Konsolen startet.

Im Einklang mit dieser neuen Ankündigung hat Hyper Games auch einen weiteren Trailer zum Spiel geteilt, den ihr unten vollständig sehen könnt.