Mumintroll: Winter's Warmth feiert 80 Jahre Tove Janssons berühmtes Universum mit neuem Trailer

In diesem Jahr feiern wir 80 Jahre, seit das Moomin -Universum von der Autorin Tove Jansson erschaffen wurde, und im Sinne dessen wurde im Rahmen des Wholesome Snack Showcase ein neuer Trailer für einen kommenden Titel in dieser Welt geteilt.

Wir sprechen hier speziell über Moomintroll: Winter's Warmth, und dieser neueste Blick auf das Spiel beschreibt die Arten von Herausforderungen, die Moomintroll überwinden müssen. Es gilt als Fortsetzung von Snufkin: Melody of Moominvalley und zeigt, wie der niedliche Protagonist einen frostbedeckten Moominvalley findet und sich mit seinen Nachbarn verbündet, um die Kontrolle des Lady of the Cold über das Land zu beseitigen.

Das Projekt soll 2026 für PC und Konsolen erscheinen, und unten können Sie den neuesten Einblick in dieses wunderschöne und familienfreundliche Abenteuer sehen.