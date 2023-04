MultiVersus-Spieler beantragen Rückerstattungen nach dem Shutdown

HQ

MultiVersus kündigte an, dass es seine offene Beta-Phase in diesem Sommer beenden wird, um sich auf den ordnungsgemäßen Start Anfang 2024 vorzubereiten. Während einige Fans gut darauf reagiert haben und Player First Games gesagt haben, dass sie sich Zeit nehmen sollen, um MulitVersus zu polieren, gibt es diejenigen, die etwas verärgerter sind.

Viele haben die Monetarisierungsmethoden von MultiVersus kritisiert, insbesondere wenn man bedenkt, dass sich das Spiel in der offenen Beta befand. Einige fordern sogar Rückerstattungen und geben in den sozialen Medien an, dass das Geld, das in Rechnung gestellt wurde, ein inakzeptabler Betrag ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel für 6 Monate oder länger unspielbar sein wird.

Es gab noch kein Wort über Rückerstattungen von Player First Games, aber es scheint unwahrscheinlich, dass eine ausgegeben wird, zumal MultiVersus eine Rückgabe vornehmen wird. Zugegeben, dies wird nach einer beträchtlichen Pause sein, aber solange die Inhalte, für die die Leute bezahlt haben, später nicht kostenlos zur Verfügung gestellt werden, wäre es seltsam, Rückerstattungen zu gewähren.

Was halten Sie von MultiVersus?