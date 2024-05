MultiVersus zeigt den Joker im Gameplay-Trailer

HQ

Letzten Mittwoch bestätigte Player First Games, dass The Joker ein Teil von MultiVersus sein wird, wenn das Spiel am 28. Mai erscheint, aber die Entwickler wollten sich das eigentliche Gameplay des kultigen DC-Bösewichts für heute aufheben.

Mark Hamills The Joker tut sich mit Harley Quinn zusammen und richtet in seinem ersten Gameplay-Trailer mit allen Arten von Waffen ernsthaften Schaden an. Uns werden auch einige seiner verschiedenen Skins gezeigt, um Dinge hervorzuheben, die Sie bekommen können, wenn Sie bereit sind, dafür in diesem Free-to-Play-Spiel zu bezahlen.