MultiVersus wird dich nicht dazu bringen, unzählige Stunden damit zu verbringen, einen Battle Pass abzuschließen

Die vollständige Veröffentlichung von MultiVersus ist nur noch wenige Tage entfernt, und einige große Änderungen werden für diejenigen sichtbar sein, die die Beta gespielt haben. Nicht nur im Kampf des Spiels, sondern auch im Fortschrittssystem.

Im Gespräch mit Designer Ian Rapoport haben wir gefragt, ob sich die Spieler unter Druck gesetzt fühlen würden, den Battle Pass des Spiels zu schaffen. In der Live-Service-Ära kann es sich oft so anfühlen, als ob die Spieler einen Anreiz haben, so viel Zeit wie möglich mit einem Spiel zu verbringen, sonst riskieren sie, für immer Kosmetika zu verlieren.

"Wir haben viele Optimierungen an der Progression vorgenommen", sagte Rapoport. "Wir wollen sicherstellen, dass die Dinge, die Sie in Zukunft bekommen können, alternative Wege haben, sie zu bekommen. Selbst mit Gleamium, das in der offenen Beta eine sehr restriktive Sache war und nur durch den Kauf zugänglich war, haben wir jetzt Möglichkeiten, es entweder über den Battle Pass oder durch Events zu bekommen, so dass es mehr Möglichkeiten gibt, den kosmetischen Gegenständen nachzujagen, den Belohnungen, die man als Spieler sucht, und diese durch das Gameplay zu erhalten."

So wie es aussieht, müssen Sie nicht Ihre Brieftasche öffnen oder annähernd so viele Stunden damit verbringen, um Ihr Gleamium zu bekommen. Dennoch wird das Spiel ein Battle-Pass-System haben, aber hoffentlich wird es im Vergleich zur alten Art der offenen Beta verbessert. Schauen Sie sich unser vollständiges Interview unten an, um mehr zu erfahren: