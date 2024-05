MultiVersus Launch-Trailer bestätigt Jason Voorhees und Agent Smith

HQ

MultiVersus startet offiziell in einer Woche, und um das zu feiern, hat Player First Games uns einen neuen Trailer gegeben. Wie in den anderen Cinematic-Trailern für das Spiel sehen wir unser Crossover-Roster in hellem CGI, in allen möglichen verrückten Szenarien.

Wir erfahren auch die Enthüllung von Jason Voorhees und Agent Smith, zwei schurkischen Charakteren, die neben Mark Hamills Joker und dem viel weniger bösen Banana Guard ins Spiel kommen werden.

Es ist wahrscheinlich, dass wir zu gegebener Zeit noch viele weitere Charaktere im Spiel sehen werden, aber im Moment sieht der Kader sehr vielfältig aus. MultiVersus startet offiziell am 28. Mai.