Multiversus ist Warner Bros.' kostenlos spielbares Crossover-Kampfspiel

Seit einigen Wochen hören wir Gerüchte über ein neues Projekt von Warner Bros. die ein Kampfspiel im Stile von Super Smash Bros. mit den verschiedenen Charakteren der eigenen Marken anfertigen wollen. Dieses Game heißt Multiversus und es wurde letzte Woche offiziell angekündigt. Es soll irgendwann im nächsten Jahr als Free-to-Play-Anwendung für die Plattformen PC, Playstation und Xbox erscheinen und sich vorrangig über Mikrotransaktionen finanzieren.

Das Gameplay ähnelt dem, was wir von Super Smash Bros. Ultimate kennen. Laut den Entwicklern wird das Kampfspiel mit Plattforming-Elementen bei ihnen jedoch einen größeren Fokus auf Teamwork legen (obwohl es auch einen Modus gibt, in dem jeder gegen jeden antritt). Die Spielfiguren haben einzigartige Eigenschaften und die Auswahl reicht von Batman über Game of Thrones bis hin zu Harry Potter, Looney Tunes und sogar Tom & Jerry. Abgesehen davon erfahren wir, dass das Spiel Crossplay-Server unterhält und dass Online-Matches auf Basis des Rollback-Netcodes laufen.

Die bislang bestätigten Spielfiguren in Multiversus:



Batman (DC-Superheld) wird vertont von Kevin Conroy

Superman (DC-Superheld) wird vertont von George Newbern

Wonder Woman (DC-Superheldin) wird vertont von Abby Trott

Harley Quinn (DC-Superschurkin) wird vertont von Tara Strong

Shaggy (Scooby-Doo) wird vertont von Matthew Lillard

Bugs Bunny (Looney Tunes) wird vertont von Eric Bauza

Arya Stark (Game of Thrones) wird vertont von Maisie Williams

Jake (Adventure Time) wird vertont von John DiMaggio

Finn (Adventure Time) wird vertont von Jeremy Shada

Steven Universe (Steven Universe) wird vertont von Daniel DiVenere

Garnet (Steven Universe) wird vertont von Estelle Swaray

Tom und Jerry (Tom & Jerry) werden vertont von Eric Bauza

Reindog (ein brandneuer Charakter) wird vertont von Andrew Frankel