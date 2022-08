MultiVersus hat über 20 Millionen Spieler erreicht

HQ

Wir wissen, dass wir schon einige Male berichtet haben, dass MultiVersus bereits sehr gut funktioniert. Aber trotzdem... Es passiert einfach Meilensteine in einem wirklich beeindruckenden Tempo, und gestern spät war es Zeit für einen weiteren.

Der offizielle Twitter-Account für das Spiel enthüllte, dass es jetzt über 20 Millionen Spieler gestiegen ist, was als wahnsinnig beeindruckend angesehen werden muss, wenn man bedenkt, dass es vor knapp einem Monat in die Beta ging und letzte Woche offiziell veröffentlicht wurde.

Zur Erinnerung: Morty Smith (aus Rick and Morty) wird heute als Kämpfer zum Spiel hinzugefügt, wobei Rick Sanchez zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommt. Black Adam und der Gremlins-Antagonist Stripe schließen sich in dieser Saison ebenfalls MultiVersus an.