MultiVersus Happy-Meal-Aufkleber bei belgischem McDonald's gesichtet

HQ

Nach einer Beta, die die Welt im Sturm eroberte, bevor sie einen Großteil ihrer Nutzerbasis verlor, schien Player First Games zurück ans Reißbrett zu gehen, MultiVersus von den digitalen Schaufenstern wegzuziehen und versprach eine Rückkehr irgendwann im nächsten Jahr.

Jetzt haben wir vielleicht die ersten Lebenszeichen in Bezug auf diese Rückkehr gesehen, da eine Zusammenarbeit mit McDonald's in Belgien gesichtet wurde. Es ist erwähnenswert, dass diese Anzeigen noch nicht als echt bestätigt wurden, also nehmen Sie diese Informationen mit einem Körnchen Salz.

Wenn dies jedoch wahr ist, ist dies wahrscheinlich ein gutes Zeichen dafür, dass wir eher früher als später die Rückkehr des Plattform-Jägers sehen werden. Wenn diese Zusammenarbeit weltweit oder in großen Territorien stattfindet, ist es wahrscheinlich, dass wir die Rückkehr von MultiVersus in irgendeiner Form sehen werden. Hoffentlich gibt es dieses Mal etwas mehr Langlebigkeit für das Spiel.