MultiVersus erscheint im Mai als Free-to-Play

Player First Games hat nach dem "Mikrofon-Check" in der letzten Woche immer wieder ein paar neckische Nachrichten gepostet, aber jetzt ist es an der Zeit, mit der eigentlichen Ankündigung ernst zu machen.

Game Director Tony Hyunh hat sich vor die Kamera gestellt, um zu verraten, dass MultiVersus am 28. Mai als Free-to-Play-Spiel erscheinen wird, nachdem die offene Beta im vergangenen Juni offline gegangen ist. Er hebt auch einige der Änderungen, Verbesserungen und Ergänzungen hervor, die seitdem am Spiel vorgenommen wurden, darunter eine bessere Grafik durch den Wechsel von der Unreal Engine 4 zur Unreal Engine 5, verbesserter Netcode, neue Angriffe für alle Charaktere, neue Karten und ein PvE-Modus. Wir werden in der kommenden Woche noch viel mehr Informationen zu all dem erhalten, also bleibt dran.