MultiVersus Designer erklärt, warum Sie sich mit einem Teamkollegen stärker fühlen sollten

Kürzlich haben wir uns mit Ian Rapoport, dem Designer von MultiVersus, zusammengesetzt, um über die bevorstehende Vollversion des Spiels zu sprechen. Wir haben über die Lehren aus der Beta gesprochen, darüber, ob es einen Charakter gibt, den Player First Games nicht in den Kader aufnehmen würde, und darüber, wie das Spiel zwischen 1v1- und 2v2-Matches ausbalanciert bleibt.

Auf die Frage nach der Komplexität des Balancierens von Charakteren, damit sie im 1v1- und 2v2-Kampf gleich stark sind, verriet uns Rapoport ein kleines Geheimnis: Das heißt, Charaktere sind in der Regel im 2v2 stärker. Aber es gibt einen Haken.

"Ich würde sagen, dass wir in Bezug auf die Leistungsabstimmung diese Koop-Fähigkeiten etwas stärker machen wollen, wenn man sich mit seinem Teamkollegen synchronisiert und wirklich gerne als Team zusammenarbeitet", erklärt er. "Es gibt einige wirklich verrückte, mächtige Sachen, die man abziehen kann, äh, aber ich denke, es kommt nur darauf an, viel zu spielen, zu testen, viel auf die Community zu hören, äh, wir wollen unsere Ohren immer offen halten, wenn sich etwas so anfühlt, als wäre es zu weit gegangen, und es einfach oft im Spiel ausprobieren."

"Im Studio spielen wir viele Matches mit verschiedenen Charakteren und versuchen einfach zu sehen, wie weit wir die Dinge treiben können, also ja, es ist so, dass sich diese Grenze zwischen dem großartig anfühlt und sich das ein bisschen zu weit anfühlt und versucht, den perfekten Sweet Spot zu finden."

Wenn du dich also noch nicht mit einem Kumpel zusammengetan hast oder eine perfekte Charakterkombination im Sinn hast, fühlst du dich in MultiVersus vielleicht etwas stärker, wenn es am 28. Mai erscheint. Schau dir unten unser vollständiges Interview mit Ian Rapoport an: