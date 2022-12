MultiVersus bekommt Weihnachtskostüme, eine Game of Thrones-Bühne und Dwayne Johnson

HQ

Black Adam war bereits seit Anfang Herbst in MultiVersus erhältlich, aber nur in der Comic-Ausgabe. Aber da der Film Black Adam jetzt auf HBO Max veröffentlicht wurde, dachte Player First Games eindeutig, dass es an der Zeit war, uns als Dwayne Johnsons Inkarnation des Antihelden spielen zu lassen.

Diese Version von Black Adam wurde jetzt dem Spiel hinzugefügt, und er ist nicht der einzige Neuzugang, da einige der anderen Charaktere Weihnachtsskins zusammen mit einer brandneuen Game of Thrones-Karte erhalten haben (mit der Sie zu einem Remix des Game of Thrones-Themas kämpfen können).

Einige dieser neuen Kostüme können wie gewohnt bei Gleamium gekauft werden, während andere die neue Währung Holiday Cookies benötigen.