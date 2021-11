Multiplayer-Modus für Ghostbusters: The Video Game Remastered fast ausgeschlossen

HQ

Auch wenn mit der Veröffentlichung im Jahr 2019 versprochen wurde, der Multiplayer würde als nachträglicher Inhalt folgen, so wurde es mit der Zeit still um das Spiel. Nun scheint es, als würde Ghostbusters: The Video Game Remastered niemals einen Multiplayer-Modus erhalten.

Im Gespräch mit Saber Interactives Chief Creative Officer, Tim Willis, erhielt MP1st folgende Antwort darauf: ''Das ist etwas was das Team wirklich einbauen wollte als wir an dem Remaster vor einigen Jahren arbeiteten und wir haben es versucht, doch der Stand des originalen Multiplayer-Codes ließ leider keine Kooperation zu. Wir haben es uns angeschaut, doch mussten uns im Endeffekt auf andere Dinge konzentrieren, um die Einzelspieler-Erfahrung abzuliefern, die die Fans von uns erwartet haben.''

Somit wurde die Aussicht auf den Multiplayer also nicht ultimativ verneint, der fast schon drei Jahre alte Release macht jegliche Spekulation rund um eine potenzielles Update für das Spiel jedoch recht unglaubwürdig.

Würdet ihr euch trotzdem auf eine Implementierung des Multiplayers für Ghostbusters: The Video Game Remastered freuen?